Momentul a fost surprins de cativa spectatori, iar imaginile au ajuns pe retelele de socializare. Incidentul s-a produs, in timp ce un concurent a intrat in curba si cel mai probabil nu a reusit sa vireze si a trecut peste multime. Cei doi raniti sunt spectatori, care urmareau cursa. Ambii au fost internati la un spital din apropiere. Medicii spun ca viata lor nu este in pericol.