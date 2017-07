Concentrare de forte NATO in Marea Neagra. Americanii au trimis o nava dotata cu scut anti-racheta si trupe speciale

Incepand de astazi si pana pe 22 iulie, NATO desfasoara in Marea Neagra unul dintre cele mai ample exercitii militare ale Aliantei, la care participa si forte din Romania.

Marina americana a trimis una dintre cele mai puternice nave ale sale, crucisatorul USS Hue City, care a tranzitat duminica Bosforul, dar si distrugatorul USS Carney, dotat cu un sistem anti-racheta AEGIS similar celui instalat la Deveselu.

Si Marina Regala britanica a trimis una dintre cele mai noderne nave ale sale, distrugatorul HMS Duncan, care a participat la operatiuni impotriva Statului Islamic si este, in acest moment, nava-amiral a grupului maritim NATO din Marea Neagra si Mediterana.

La aplicati militara vor mai participa, printre altele, si forte speciale din cadrul marinei americane. In total, vor fi implicati circa 800 de marinari si puscasi marini americani, pe langa forte si in alte tari.Practic, este cea mai puternica prezenta navala NATO in de pana acum in largul coastelor romane.

Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, exercitiul multinational Sea Breeze 17 va avea loc pe teritoriul Ucrainei si in apele teritoriale ale Marii Negre. Aplicatia militara vizeaza un scenariu specific unei operatii de raspuns la criza, iar la acesta vor participa militari din Belgia, Bulgaria, Canada, Franta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Romania, SUA, Turcia, precum si unele tari semnatare ale Parteneriatului pentru Pace (Georgia, Republica Moldova, Suedia si Ucraina).

La Sea Breeze 17, Romania este reprezentata de Fregata „Marasesti”, Corveta „Contraamiral Horia Macellariu”, un detasament de infanterie marina, un detasament de scafandri de lupta si ofiteri de stat major. Exercitiul este coordonat de catre Fortele Navale ale SUA in Europa (NAVEUR).

Un al doilea exercitiu, Breeze 17 se va desfasura, in apele teritoriale ale Bulgariei si in apele internationale ale Marii Negre, iar Romania participa cu Fregata „Regele Ferdinand” si Nava Purtatoare de Rachete „Zborul”, alaturi de alte nave militare din Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Romania si Turcia.

“Prezenta militarilor din Fortele Navale Romane la exercitiile multinationale din Marea Neagra contribuie la promovarea initiativelor si intereselor Romaniei in plan regional si international, precum si la dezvoltarea interoperabilitatii dintre militarii romani si partenerii straini”, afirma comunicatul Fortelor Navale.