Concert din muzica din... gheata. O trupa din Norvegia le-a oferit locuitorilor orasului rus Kirovsk un show de exceptie cantandu-le la instrumente confectionate din gheata - VIDEO

Recitalul norvegienilor care a fost dat pe un stadion din orasul Kirovsk din Rusia, a inceput cu o melodie cantata la o trompeta din gheata. A urmat pianul, clapele caruia erau confectionate tot din gheata.

Potrivit muzicienilor, instrumentele au fost confectionate din apa inghetata, preluata dintr-un lac din oras, care ar conferi instrumentelor un sunet mai clar. Concertul a fost inspirat si dirijat de un tobosar din Norvegia.

Acesta are o experienta de 20 de ani, timp in care a lansat 7 albume muzicale cu astfel de melodii.

Terje ISUNGSET, MUZICIAN: “Sunt tobosar si fac mai mult muzica jazz, asa ca sunt obisnuit cu improvizarea. Avem si melodii compuse din timp, muzica de tip folk, pe care o cantam.”

Stadionul Kirovsk din acest an a fost transformat intr-un loc al mai multor festivaluri de sculpturi de gheata. Datorita temperaturilor scazute din nordul Rusiei in timpul iernii, gheata este folosita pe scara larga in zona pentru a crea opere de arta, menite sa atraga turistii si vizitatorii locali.