Concluzii tulburatoare! De ce a murit soferul care conducea o masina Tesla cu pilot automat - VIDEO

In mai 2016, Joshua Brown se afla la volanul unui Tesla Model S sedan si conducea pe o autostrada din Williston, Florida. Masina avea activat pilotul automat in momentul in care s-a ciocnit de un camion, iar barbatul si-a pierdut viata.

Tragicul accident a ridicat numeroase semne de intrebare privind siguranta acestor masini cu pilot automat, scrie Reuters.

Acum, rezultatele anchetei scot la iveala detalii tulburatoare. Astfel, Joshua a condus timp de 37 de minute fara sa atinga volanul sau franele, desi pilotul automat l-a avertizat in repetate randuri ca trebuie sa preia controlul masinii. Barbatul a facut acest lucru numai 25 de secunde, pe durata celor 37 de minute.

Este evident insa ca masina a pornit sistemul de avertizare, prin care soferului i se cere sa puna mana pe volan. Este vorba de o alarma care suna, dar si de un semnal vizual.

In urma accidentului, Tesla a facut cateva imbunatatiri la pilotul automat, care au fost prezentate in luna septembrie.

Astfel, acum soferul nu mai poate folosi pilotul automat daca nu reactioneaza la semnalele audio primite, care ii cer sa preia controlul masinii.

Ancheta a mai stabilit ca masina condusa de Joshua nu avea nicio defectiune. Vinovat ar fi soferul, care nu a actionat franele, nu a preluat volanului, iar ultima lui actiune a fost sa seteze viteza de croaziera la 119 km/h, cu doar 2 minute inainte de accident.

Incidentul ramane totusi invaluit in mister, pentru ca soferul ar fi trebuit sa vada clar camionul care venea spre el, cu cel putin 7 secunde inainte de impact, deci ar fi avut timp sa reactioneze intr-un fel sau altul, lucru care nu s-a intamplat.

Joshua Brown era cunoscut pentru clipurile pe care le posta pe internet, aratand cum forteaza la limita pilotul automat al masinii Tesla.