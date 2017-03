Concurentii de la Masterchef au avut parte de o surpriza in editia de aseara: au fost provocati sa gateasca pentru doua sute de persoane - VIDEO

Drumul de la amator la bucatar profesionist este presarat cu multa aventura. Concurentii au avut ieri parte de o experienta inedita: au ajuns tocmai la cetatea medievala din Alba Iulia, unde s-au intalnit cu soldatii romani si daci.

Dupa ce s-au distrat, concurentii au trebuit sa gateasca un meniu medieval pentru 200 de persoane. La final a fost desemnata echipa castigatoare, dar si cea invinsa, iar unul dintre participanti a trebuit sa plece acasa. Provocarile insa nu s-au incheiat aici.

Intorsi in bucataria Masterhef, membrii echipei invinse au trecut de Testul sub presiune, la care juratii au decis numele celui de-al doilea concurent care a parasit competitia. Astfel, in batalia pentru marele premiu de 50 de mii de euro au ramas 20 de participanti.