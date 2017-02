Concurentii de la masterchef au trecut printr-o noua provocare. Au avut de gatit un preparat drag cu “gustul copilariei” - VIDEO

Cutia misterelor a adus multe lacrimi in ochii concurentilor, cand au descoperit acolo poze cu ei cand erau mici. Juratii le-au dat libertatea de a pregati o gustare, care sa le aduca aminte de copilarie.

La cea de-a doua proba, concurentii au parasit bucataria si au ajuns pe dealurile Dobrogei. Acolo au fost impartiti in doua echipe si au fost provocati sa gateasca pentru 200 de oameni. Pentru ca aveau prea putin timp, juratii au decis sa le dea o mana de ajutor.

Intorsi in bucatarie, concurentii din echipa care a pierdut au intrat la testul sub presiune. Ingredientul principal la aceasta proba a fost dovleacul. Gustarea preparata de Padrino nu a fost pe placul juratilor, care l-au trimis acasa. In cursa pentru premiul de 50 de mii de euro au ramas 22 de concurenti.