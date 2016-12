Conferinta de presa maraton a lui Vladimir Putin. "Rusia e mai puternica decat orice potential agresor"

Kremlinul a programat pentru 23 decembrie - mai tarziu ca de obicei - sesiunea de intrebari si raspunsuri organizata de presedintele rus cu presa nationala si intrenationala. Data stabilita initial era 22 decembrie, dar inmormantarea ambasadorului Karlov a dus la decalarea evenimentului. Conferinta tine de obicei intre 3 ore si jumatate si 4 ore si 40 de minute.

Putin a inceput, ca de obicei, cu intrebari despre situatia economica. A trecut apoi la politica externa. "Sunt surprins de oficialii administratie Obama, care vor sa demonstreze ca au cea mai puternica armata din lume. Nimeni nu pune asta la indoiala. Am spus doar ca Rusia e mai puternica decat orice potential agresor", a declarat Putin, care a mentionat dezvoltarea armamentului nuclear.

"Nu am incalcat niciun acord, ne respectam angajamentele privind numarul de focoase nucleare", a spus Putin, acuzand SUA si Marea Britanie de proliferare a armelor atomice. "Daca cineva stimuleaza o cursa a inarmarii nucleare, nu noi suntem aceia".

Liderul de la Kremlin a negat orice implicare oficiala in spargerea mailurilor democrate si in campania electorala din SUA, spunand insa ca doar el a crezut in victoria lui Trump.

Intrebat despre relatiile cu Turcia dupa asasinarea ambasadorului rus, Putin a spus ca acestea vor continua si ca in ultimele luni cele doua state au gasit impreuna solutii de compromis. Despre Alep, presedintele a afirmat ca Rusia a desfasurat aici "o actiune umanitara de mare amploare".