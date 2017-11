Confesiunea incredibila a hackerului care a spart serverele de mail Yahoo! Cine a pus la cale atacul informatic

Hackerul acuzat ca a pus la cale atacurile din 2014 asupra serviciului Yahoo! Mail va pleda vinovat in proces si va marturisi legatura cu serviciilor secrete ruse.



Karim Baratov, hackerul acuzat de FBI ca a ajutat serviciile secrete rusesti sa dobândeasca acces asupra conturilor de mail Yahoo!, a acceptat oferta procurorului prin care isi recunoaste vinovatia si urmeaza sa pledeze vinovat in viitorul proces.



Hackerul in varsta de 22 de ani recunoaste ca atacul informatic a fost realizat in interesul agentiei de spionaj a Rusiei, FSB. Acesta ii trimitea parolele anumitor conturi de webmail Yahoo! lui Dmitry Dokuchaev, unul din cei doi ofiteri FSB implicati.



In afara de Baratov, mai sunt acuzate alte trei persoane de origine rusa: agentii FSB Dmitry Dokuchaev si Igor Sushchin, precum si un cunoscut hacker rus, Alexsey Belan.



Cum cei trei locuiesc in Rusia, tara care nu are niciun interes sa-i extradeze, singurul arestat este Baratov, care are cetatenie si locuieste in Canada.

La cererea spionilor rusi, conform marturiei lui Baratov, acesta obtinea acces si la conturi specifice de webmail a altor companii de tehnologie, precum Google.



Baratov folosea metoda numita spear phishing pentru a sparge conturile de mail care nu tineau de Yahoo! – acesta trimitea victimelor mail-uri care pareau ca sunt trimise din surse sigure, iar cei vizati dadeau click pe un link care ii ducea pe un site infectat cu malware.



In urma atacului din 2014, Baratov a obtinut acces la peste 500 de milioane de conturi ale serviciului Yahoo! Mail.