Conflict intre Presedintie si Guvernul din Romania. Klaus Iohannis ii solicita demisia premierului Dancila - VIDEO

Sinteza declaraţiilor preşedintelui Klaus Iohannis:

- Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11:00 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ţinut, dar nu are nicio importanţă, pentru că oricum am intenţionat să comunic astăzi românilor. Întâlnirea urma să aibă ca temă centrală conflictul dintre Guvern şi PSD pe de-o parte şi BNR de cealaltă parte.

- Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat şi vreau să repet 2 lucruri. Rolul BNR este foarte clar şi calitatea principală este independenţa ei faţă de voinţa politică, faţă de Guvern şi alte autorităţi. Este foarte clar că PSD pune sub semnul întrebării această independenţă. S-a văzut din unele declaraţi ale reprezentanţilor PSD-ului şi mă îngrijorează. BNR nu poate să fie acaparat de PSD, BNR trebuie să fie independent.

- Am dorit să mediez între ei. Doamna Dăncilă nu a înţeles acest lucru. Săptămâna trecută în uvern s-a discutat un document secret, un memorandum. Asta a fost o mare greşeală, Dacă discutăm de politică externă trebuia să fie la consulat preşedintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituţie se statuează şi se ştie că este nevoie în interesul României de o consultare instituţională între premier şi preşedinte, că este nevoie în interesul României, nu a cuiva particular, ca instituţiile publice să colaboreze. Aceste nevoi nu au fost înţelese de doamna Dăncilă.

- În ianuarie, doamna Dăncilă zicea aşa: jur să respect Consituia şi legile ţării, să apăr democraţia, suveranitatea, independenţa şi unitatea teritorială a României. Este jurământul pe care îl depunem noi. Asta înseamnă şi că se respectă principiul colaborării loiale.

- Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid.

- Având în vedera acestea, eu retrag încrederea acordată doamnei Dăncilă.

- Pot să trag o concluzie, doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru a României şi transformă Guvernul într-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru a României.

Conflict deschis între premier şi preşedinte: ″Nu putem să continuăm aşa”

Klaus Iohannis ar fi trebuit să se întâlnească vineri, la Cotroceni, cu premierul, după ce miercuri a avut discuţii cu guvernatorul şi cu prim-viceguvernatorul BNR - în încercarea de a media conflictul dintre Guvern şi Banca Naţională.

Preşedintele spunea că speră ca într-un viitor foarte apropiat cele două părţi să se înţeleagă, să se întâlnească şi să clarifice problemele, fiindcă “nu sunt normale aceste abordări contondente între două entităţi din arhitectura statulului”.

De asemenea, şeful statului afirma că la întâlnirea de vineri o va întreba pe Viorica Dăncilă în ce calitate a plecat în Israel, “fără să sufle o vorbă” şi să îi dea măcar un telefon, din politeţe.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe preşedintele Klaus Iohannis pentru faptul că “a convocat-o” la Cotroceni pe premierul Viorica Dăncilă, declarând, joi seară, la A3, că “a inventat un conflict” între Guvern şi Banca Naţională, iar “aşa ceva nu poate fi acceptat”.

“Nu putem să continuăm aşa, să vedem că nu se întâmplă nimic şi toţi să fim nişte pioni pe o strategie de campanie electorală a preşedintelui României”, a afirmat Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi seară, la Bacău, că există o tendinţă accentuată în rândul PSD de a arunca vina pentru inflaţie şi pentru creşterea dobânzilor în curtea BNR şi că trebuie să înţeleagă toată lumea, inclusiv PSD, Guvernul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, că cea mai importantă calitate a BNR este independenţa din punct de vedere politic, fiind o condiţie esenţială de membru UE.

“Dacă observăm declaraţiile făcute şi de membri ai Guvernului, şi de nemembri ai Guvernului la televizor, atunci putem să constatăm că există o tendinţă accentuată în rândul PSD de a arunca vina pentru inflaţie şi pentru creşterea dobânzilor în curtea BNR. Există, în acelaşi timp, o încercare la BNR de a explica măsurile pe care le-au luat ei”, a declarat preşedintele Iohannis.

El a mai spus că trebuie să înţeleagă toată lumea, inclusiv PSD, Guvernul, preşedintele Camerei Deputaţilor, că cea mai importantă calitate a BNR este independenţa din punct de vedere politic, fiind o condiţie esenţială de membru UE.

“Eu cred că trebuie să înţeleagă toată lumea, inclusiv Guvernul, PSD, preşedintele Camerei şi aşa mai departe, că cea mai mare calitate a BNR este independenţa. Şi asta nu fiindcă eu vreau aşa sau că este scris într-o lege, că mai nou legile se schimbă dupa bunul plac al PSD. Nu, este condiţie esenţială de membru în Uniunea Europeană. BNR trebuie să fie independentă. BNR nu trebuie să facă politică guvernamentală, dar, pe de altă parte, este evident că trebuie să vorbească împreună şi trebuie să încerce, în măsura independenţei fiecăruia, să îşi armonizeze politicile în interesul României”, a afirmat Iohannis.

Preşedintele a mai spus că a discutat aceste lucruri cu reprezentanţii BNR şi că vrea să le transmită şi Guvernului.

În acest context, Iohannis l-a atacat pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici: “Că la ministrul Finanţelor nu există dorinţa de mediere îl priveşte, nu despre el este vorba în propoziţie”.