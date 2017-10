Săptămâna trecută, guvernul SUA a impus drepturi antidumping de circa 220% pentru avioanele de transport civil CSeries produse de canadienii de la Bombardier, dar ale căror componente sunt fabricate în Irlanda de Nord.Decizia pune în pericol joburile a 4.200 de persoane, într-una dintre cele mai sărace provincii ale Regatului Unit.

Conflictul comercial dintre SUA şi Canada a pornit de la constructorul american Boeing, care a sesizat autoritatile, acuzand Bombardier ca beneficiaza de subventii publice pentru avioanele CSeries.Relaţiile comerciale dintre Ottawa şi Washington erau deja tensionate, după ce Donald Trump a decis renegocierea Tratatului nord-american de liber schimb dintre SUA, Canada si Mexic.

Fabrica Bombardier din Belfast este cea mai mare din Irlanda de Nord şi cel mai mare angajator din regiune. Liderii politici de la Belfast au avertizat Washingtonul ca securitatea economică a zonei joacă un rol crucial în menţinerea păcii în Irlanda de Nord, în care sunt încă vizibile semnele razboiului dintre catolici şi protestanţi, care a măcinat ţara timp de 30 de ani.

Timp de trei decenii, ciocniri sângeroase au avut loc între naţionaliştii irlandezi catolici, pe de o parte, şi protestanţii unionişti, pe de altă parte, conflict soldat cu 3.600 de morţi. Pacea a fost restabilită în urmă cu 20 de ani. In 1998, Acordul de pace din Vinerea Mare (“Good Friday Agreement") a pus capat acestei perioade de infruntari confesionale, conflict catralogat ca fiind unul dintre cele mai sangeroase din Europa de dupa razboi.

Washingtonul a jucat un rol crucial în restabilirea păcii în provincie şi semnarea Acordului din Vinerea Mare, iar intervenţia ministrului irlandez va veni în sprijinul Belfastului şi Londrei, care au făcut de asemenea demersuri pentru rezolvarea favorabilă a conflictului dintre SUA şi Canada, fără sp afecteze fabrica din Irlanda de Nord.

“Îi voi atrage atenţia (lui Ross) asupra îngrijorărilor guvernului irlandez în privinţa potenţialelor implicaţii negative pe care conflictul comercial dintre SUA şi Canada l-ar putea avea asupra forţei de muncă de la fabrica Bombardier din Irlanda de Nord şi asupra stabilitaţii economcie din regiune, care este esenţială pentru menţinerea păcii”, a precizat Simon Coveney, care va efectua o vizită de două zile la Washington.

Nu numai situaţia de la fabrica Bombardier provoacă îngrijorare la Belfast. Ieşirea Marii Britaii din UE şi trasarea unei graniţe între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord este de asemenea un subiect fierbinte pe agenda negocierii Brexitului. Dupa iesirea Regatului Unit din UE, granita de 500 de km dintre Irlanda si Irlanda de Nord va fi singura frontiera terestra dintre Marea Britanie si blocul comunitar.

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Republica Irlanda au aderat impreuna la UE, in 1973, intr-o perioada in care violentele si atacurile teroriste pusesera stapanire pe Belfast. Controalele de la granita dintre cele doua tari au fost eliminate in anii ’90, cand cele doua state au devenit parte a pietei unice europene, iar Acordul din Vinerea Mare din 1998 a dus la incetarea ostilitatilor dintre republicanii catolici care luptau pentru unificarea Irlandei si protestantii unionisti loiali Regatului Unit.

Lideri politici de la Londra, Dublin si Belfast au declarat ca vor sa evite o “hard border”, care presupune controale vamale si posturi de control frontalier.