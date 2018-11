Conflictul ruso-ucrainean din Marea Neagra. NATO: „Exista o prezenta puternica a Aliantei Nord-Atlantice in Marea Neagra, inclusiv a Romaniei”

Alianta Nord-Atlantica a adoptat o pozitie prudenta in cazul conflictului dintre Rusia si Ucraina, mentionand ca in Marea Neagra exista deja capabilitati militare NATO, inclusiv cele ale Romaniei. De asemenea, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a pledat, joi, pentru evitarea solutiilor militare in conflictul dintre Ucraina si Rusia.