Confruntarile iau amploare in Orientul Mijlociu, dupa ce Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului - VIDEO

Avioane ale Israelului au bombardat astazi patru tinte ale gruparii militare Hamas, din Fasia Gaza. Raidurile au vizat inclusiv o tabara a militantilor si un depozit de armament. Raniti au fost cel putin 25 de oameni. Intr-un comunicat oficial, autoritatile israeliene spun ca totul a fost un raspuns la rachetele lansate ieri de palestinieni.

Una dintre ele a cazut in sudul orasului Sderot, cateva cladiri fiind distruse. De cand Donald Trump a anuntat ca recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, confruntarile dintre palestinieni si fortele israeliene nu mai contenesc pe strazi in Cisiordania si Fasia Gaza.

AmbiantaPalestinienii arunca in scutieri cu pietre si petarde, iar cei din urma folosesc gaze lacrimogene si gloante de cauciuc in incercarea de a linisti multimea. Presa scrie ca militarii israelieni ar fi impuscat mortal doi protestatari, iar medicii palestinieni spun ca peste 1100 de oameni au fost raniti in ultimele zile. Zeci de mii de oameni protesteaza si in alte tari, cum ar fi Egipt, Siria, Irak, Afganistan si Turcia.

Intre timp, decizia luata miercuri de presedintele american a fost discutata la Consiliul de Securitate al ONU. Ambasadorii mai multor state s-au aratat extrem de ingrijorati de violentele izbucnite si au criticat Statele Unite.

Matthew RYCROFT, AMBASADORUL MB LA ONU: ”Nu suntem de acord cu decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a incepe pregatirile pentru mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim.”

Pe de alta parte, ambasadorul american a declarat ca Statele Unite nu au nevoie de “lectii” si a incercat sa justifice decizia luata de Donald Trump.

Nikki HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU: ”Israel, ca si toate natiunile, are capitala sa. La Ierusalim se afla parlamentul israelian, presedintia, guvernul, Curtea Suprema si alte ministere.”

Ierusalimul are o mare importanta atat pentru autoritatile israeliene cat si pentru palestinieni. Israelul spune ca e capitala sa, cu tot cu partea de est, pe care a ocupat-o in 1967. Palestinienii insa sustin ca Ierusalimul de Est este capitala lor.