Confuzie la Londra, dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul privind Brexitul incheiat de premierul Theresa May cu UE. Guvernul se confrunta cu o motiune de cenzura, care ar putea duce la alegeri generale - VIDEO

Acesta este momentul care anunta infrangerea prim-ministrului britanic, Theresa May, si sterge cu buretele mii de ore de negocieri intre guvernul de la Londra si oficialii Uniunii Europene. Majoritatea parlamentarilor au votat impotriva acordului de iesire a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar.

Theresa MAY, PRIM-MINISTRUL MARII BRITANII: „Domnule presedinte, Camera s-a pronuntat si Guvernul va asculta. Este foarte clar, Camera nu sprijina aceasta intelegere, dar votul din aceasta seara nu ne spune si ce sprijina . Nimic despre cum si daca au intentia de a duce la indeplinirea dorintelor cetatenilor exprimate in cadrul unui referendum pe care Parlamentul a decis sa il organizeze.”

Opozitia nu a pierdut timpul si a inaintat o motiune de cenzura, prin care urmareste rasturnarea guvernului Theresei May.

Jeremy CORBIN, LIDERUL PARTIDULUI LABURIST: „Rezultatul votului din aceasta seara este cea mai mare infrangere pentru un Guvern din 1920 in aceasta Camera. Este o infrangere catastrofala pentru acest executiv. Am inaintat o motiune de cenzura impotriva acestui guvern. Deci, aceasta Camera isi poate da votul asupra incompetentei absolute a acestui Guvern si sa voteze o motiune de cenzura.”

Votul va avea loc in aceasta seara. Intre timp, oficiali de la Bruxelles au reactionat la respingerea acordului.

Donald Tusk, presedintele Consiliului European, le sugereaza britanicilor sa ia in calcul renuntarea la Brexit.

Jean-Claude Junker, presedintele Comisiei Europene, a cerut Londrei sa-si clarifice intentiile cat mai curand posibil, intrucat timpul aproape ca s-a scurs. El s-a referit la faptul ca pana pe 29 martie, data stabilita pentru iesirea Regatului Unit din Uniune, mai sunt aproape 70 de zile.

In timpul ramas ar trebui negociata o noua intelegere care sa fie atat pe placul oficialilor de la Londra, cat si pe placul celorlalte state membre. Misiunea este insa aproape imposbila, avand in vedere faptul ca pentru acordul care a fost respins aseara, au fost necesari aproximativ doi ani de negocieri.

Daca rezista votului de neincredere de azi, Theresa May are la dispozitie trei zile pentru a veni in parlament cu un nou plan. In 2016, in cadrul unui referendum, aproape 52 la suta din britanici au votat pentru iesirea tarii lor din Uniunea Europeana.

Politicienii pro-Brexit spun ca acest lucru va reduce imigratia ilegala, iar bugetul de stat va fi mai generos, incetand contributiile la bugetul european.