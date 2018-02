Consiliul de Securitate al ONU incearca sa obtina un acord de incetare a focului in Siria, dupa sase zile de bombardamente intense intr-o regiune ocupata de rebeli - VIDEO

Ceea ce s-a intamplat in ultima saptamana in Ghouta este o catastrofa, au declarat mai multi reprezentanti ai ONU. Imaginile aparute in presa arata cartiere in ruine, oameni ucisi sau raniti si copii speriati.

Ghouta este cea mai mare enclava a rebelilor sirieni aflata in apropiere de Damasc. Opozitia afirma ca fortele guvernamentale, sustinute de rusi, bombardeaza intens zona.

Salwa ASKOY, VICEPRESEDINTE COALITIA NATIONALA SIRIANA: ”Ceea ce se intampla acum in Ghouta de Est e un genocid, un razboi impotriva umanitatii. Cei care il comit sunt pe deplin responsabili si nu ar trebui sa scape de pedeapsa. Rusia are responsabilitate directa, deoarece este implicata in operatiunile militare.”

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, aproape 500 de civili, printre care multi copii, au murit in ultima saptamana din cauza atacurilor regimului sirian asupra regiunii.

Uniunea Europeana a cerut incetarea imediata a focului si accesul organizatiilor caritabile pentru a ajuta civilii. Intr-o conferinta, Donald Trump a acuzat Rusia si Iranul ca sunt responsabile pentru “rusinea umanitara” din Siria.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Ceea ce au facut Rusia, Iran si Siria in ultima perioada este o rusine umanitara. Ne aflam acolo pentru un motiv, a scapa de Statul Islamic si a reveni acasa. Nu suntem acolo din alte motive. Dar ce au facut aceste trei tari impotriva oamenilor (din Siria-n.r.) este o rusine.”

Intre timp, in Consiliul de Securitate al ONU continua negocierile privind o rezolutie de incetare a focului pe o perioada de 30 de zile in Siria. Moscova, care sustine regimul Assad, si-a anuntat dorinta de a schimba unele puncte ale rezolutiei.

Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: ”Noi propunem o formula care sa permita ca incetarea focului sa fie reala si bazata pe garantii venite din partea tuturor celor care se afla in interiorul si exteriorul Ghoutei de Est. Iar garantiile trebuie sa fie sustinute si de partenerii externi, care au o influenta asupra gruparilor extremiste din aceasta suburbie a Damascului.”

Rezolutia ar urma sa fie votata astazi, iar incetarea focului nu va include operatiunile impotriva organizatiilor teroriste. Bombardamentele din Ghouta sunt considerate cele mai sangeroase de la declansarea razboiului civil din Siria, in urma cu sapte ani.