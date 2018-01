Consumul de canabis in scop recreational, legal de la 1 ianuarie in California - VIDEO

Pana acum, substanta era permisa doar in scopuri medicale. Totusi, canabisul ramane interzis in locurile publice, la o distanta mai mica de 300 de metri de scoli, la fel si sofatul sub influenta substantei.

Totodata, autoritatile au anuntat ca doar persoanele care au implinit varsta de 21 de ani vor putea cumpara pana la 28 de grame de canabis si pot creste pana la sase plante de marijuana acasa.