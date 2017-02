Controversata ordonanta de urgenta, care a fost aprobata de Guvernul roman a fost respinsa definitiv de deputatii romani - VIDEO

Gabriel VLASE, VICEPRESEDINTE AL CAMEREI DEPUTATILOR: “Comisia juridica propune adoptarea proiectului de lege privind respingerea ordonantei de urgenta....”

Legea de respingere a ordonantei de urgenta a primit 291 de voturi pentru, trei deputati s-au abtinut.

Raluca TURCAN, PRESEDINTE INTERIMAR AL PNL: “Astazi s-a incheiat epopeea celor 2 ordonante si a fost corectata o greseala...”

Dupa exprimarea votului, unii oficiali au spus ca este nevoie si de demisia Guvernului Grindeanu, asa cum cer oamenii in strada.

Pe de alta parte, liderii partidelor de la guvernare spun ca nu renunta la ideea de a schimba codurile penale, insa au promis ca o vor face transparent, printr-un proiect de lege care va fi dezbatut si aprobat in Parlament. Ordonanta de urgenta aprobata in miez de noapte de Guvern a scos mii de romani in strada. La cateva zile, aceasta a fost abrogata.