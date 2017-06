Convoi militar, blocat de comunisti in Grecia, langa Kozani. "Asasini NATO, plecati acasa"

Membri ai Partidului Comunist grec care participau la un protest au blocat o autostrada, in nordul tarii timp de mai multe ore, pentru a impiedica un convoi militar albanez sa ajunga la un exercitiu militar NATO in Romania, au anuntat autoritatile elene, relateaza The Associated Press.

Zeci de protestatari au impiedicat 19 vehicule militare vineri, timp de peste patru ore, sa treaca pe o autostrada cu plata in apropiere de localitatea Kozani. Protestatarii au lasat toate celelalte vehicule sa treaca.

Ei purtau un banner cu mesajul ”Asasini NATO, plecati acasa”.

Convoiul militar albanez, din care faceau parte camioane si autobuze a cautat o ruta alternativa.

Statul Major albanez a anuntat intr-un comunicat ca trupele se indreptau ”catre destinatia finala”.

”Toti militarii sunt sanatosi si sunt insotiti, sub masuri stricte de securitate, de autoritati militare si civile elene”, se arata in acest comunicat remis AP.

Aproximativ 2.000 de militari si peste 500 de vehicule se indreapta catre poligonul de antrenament de la Cincu, in centrul Romaniei, pentru a participa la exercitiul NATO Noble Jump.Intre tarile care participa la exercitiu se afla Marea Britanie, Germania, Olanda, Spania, Polonia, Norvegia si Albania.