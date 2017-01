Coperta care i-a infuriat pe mexicani: "Este lipsa de sensibilitate". Ipostaza opulenta in care a aparut Melania Trump. FOTO

Aparitia Melaniei Trump pe coperta numarului pentru luna februarie a revistei Vanity Fair Mexic a starnit un val de nemultumiri, scrie The Guardian.

Momentul ales pentru lansarea revistei a fost extrem de nefericit pentru ca a avut loc la doar cateva zile dupa ce Trump a anuntat oficial ca SUA construieste un zid la granita cu Mexic, ceea ce i-a infuriat pe mexicani.

Melania Trump apare pe coperta Vanity Fair imbracata intr-o rochie alba si se preface ca mananca dintr-o lingurita plina cu bijuterii cu diamante. Imaginea opulenta li s-a parut complet nepotrivita celor din Mexic, o tara in care saracia este predominanta si care are o relatie tot mai tensionanta cu SUA de la investirea lui Trump la Casa Alba.

"Este o dovada de insensibilitate din partea revistei. Nu vreau sa stiu nimic despre sotia inamicului numarul 1 al tarii noastre" a comentat Guadalupe Loaeza, scriitoare mexicana.

Si pe retelele de socializare, oamenii s-au aratat indignati de coperta, dar si de faptul ca revista a decis sa o puna pe coperta pe Melania Trump.

Mai mult, presedintele Mexicului si-a anulat vizita in SUA, dupa afirmatiile facute de presedintele SUA. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, intentioneaza sa finanteze constructia unui zid la frontiera cu Mexicul impunand o taxa de 20% pe toate produsele venite din aceasta tara, a afirmat joi purtatorul sau de cuvant al Casei Albe, citat de AFP.

"Regret si condamn decizia Statelor Unite de a continua constructia zidului care, de ani de zile, in loc sa ne uneasca, ne desparte", a spus Pena Nieto intr-un mesaj video difuzat pe contul sau de Twitter.

"Mexicul nu crede in ziduri. Am spus-o de mai multe ori: Mexicul nu va plati niciun zid", a reactionat el la promisiunile lui Trump ca zidul va fi platit de mexicani.

People are pissed at Vanity Fair Mexico for featuring Melania Trump on its cover https://t.co/h7AStsuzsB pic.twitter.com/vPb4dZzFj9

— BuzzFeed (@BuzzFeed) January 27, 2017