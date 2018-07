Coperta controversata a revistei TIME: Donald Trump se transforma in Putin

De această dată, Trump apare transformându-se în omologul său Vladimir Putin. Pe coperta care s-a viralizat deja pe reţelele de socializare, părul blond al lui Trump, sprâncenele subţiate şi buzele ţuguiate se suprapun cu nasul lui Vladimir Putin şi ochii săi albaştri.

Ilustraţia provocatoare este realizată de artista Nancy Burson şi semnifică ”stadiul politicii externe a Statelor Unite după summitul de la Helsinki”.

For the second month in a row, Time magazine has put a provocative photo illustration of President Trump on its cover -- this time, morphing him into Russian President Vladimir https://t.co/JLVs77EQrk pic.twitter.com/b4wn8AuLXN