Copii cu voci de aur. Inca 7 concurenti de la Vocea Romaniei Junior au reusit sa intoarca scaunele antrenorilor - VIDEO

Prima pe scena de la Vocea Romaniei Junior a iesit Maia Malancus cu o melodie la care nu s-a asteptat nimeni, Bang, Bang. Toti 3 antrenori au luptat pentru Maia, minute in sir. Moga a reusit sa o convinga sa mearga in echipa lui.

Iar George a cucerit juratii cu o voce extrem de sensibila. A transmis multe emotii, asa ca Inna, dupa ce l-a ascultat atent, si-a intors scaunul pentru a-l lua in echipa sa.

Cu un zambet vrajitor pe buze, Alexia a iesit increzuta pe scena. A cantat piesa Evil like me si a demonstrat ca are si abilitati de dansatoare. Asa ca, a reusit sa treaca in urmatoarea etapa.

Unul dintre micii concurenti care usor i-a cucerit pe antrenori este Andrei Ivan. Bine ai venit in echipa mea, i-a spus Marius Moga. Iar vocea puternica a Dariei a rasunat in intregaa sala. Fiind uimita de calitatile ei vocale, Andra a chemat-o pe concurenta in echipa ei.

Ultima dintre concurenti care a reusit sa ocupe un loc in concurs este Maria Raducanu. A fost remarcata pentru un timbru vocal deosebit. Aseara, a avut loc cea de-a doua editie a show-ului Vocea Romaniei Junior. Daca vreti sa va alegeti favoritul, urmariti emisiunea in fiecare duminica la Pro TV.