Copiii din toata lumea il asteapta in aceasta noapte pe Mos Craciun. Cel mai iubit batranel a pornit deja la drum - VIDEO

Mos Craciun a fost asteptat cu nerabdare de sute de oameni adunati in fata casei sale din Laponia. Inconjurat de elfi, batranelul a adresat un mesaj multimii.

Mos CRACIUN: ”Anul a ajuns la acel moment pe care il asteptam cu totii. Este momentul sa incepem sa impartim bucuria Craciunului cu copiii din toata lumea.”

Inainte de Craciun, mosul a spus ca are si el o dorinta, care ar vrea sa fie indeplinita.

Mos CRACIUN: ”Marea mea dorinta de Craciun este ca toti sa ne gandim, pentru o clipa, daca sunt persoane singure in jurul nostru. Luati legatura cu un vecin, un prieten vechi sau cu rudele voastre. Trimiteti-le un mesaj, dati-le un telefon sau mergeti la ei sa vorbiti.”

In ultimele saptamani, mosul a citit milioane de scrisori primite de la copii din toate colturile lumii. Si, dupa ce a pus cadourile in sania sa, batranelul a pornit la drum. In aceasta noapte trebuie sa ajunga la cei mici, care il asteapta cu sufletul la gura.