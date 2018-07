Copiii salvati din pestera au primit calmante inainte sa fie scosi. Cand ar putea fi externati - FOTO

Traumele trăite în subteran, unde au stat mai bine de două săptămâni, pot provoca depresie şi stres post-traumatic, avertizează psihologii. De aceea adolescenţii trebuie supravegheaţi îndeaproape, mai întâi de medici şi apoi de părinţi. Marţi au fost aduşi la suprafaţă ultimii patru băieţi şi antrenorul lor.



Odată ce i-a văzut la suprafaţă pe toţi cei 12 copii şi pe antrenorul lor, oficialul thailandez care a coordonat operaţiunea de salvare şi-a permis un moment de slăbiciune.

Narongsak Osatanakorn, guvernator: “Succesul operaţiunii de salvare se datorează, în parte, puterii pe care am avut-o, puterea dragostei, puterea de a ne iubi semenii. Lecţia a ceea ce s-a întâmplat e: trebuie să ne iubim semenii.”

This photo released by Royal Thai Navy shows the last four Thai Navy SEALs who safely came out of a cave in northern Thailand after completing the rescue mission to save 12 boys and their soccer coach. The team had been trapped since June 23. https://t.co/hkjtPD6AZQ pic.twitter.com/wCghVzdA3Q