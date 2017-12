Copil, umilit si amenintat de iubitul mamei sale, care era deghizat in Mos Craciun - VIDEO

“De ce nu esti cuminte la gradinita?”

Pe imagini se observa cum un barbat, care era imbracat in costum de Mos Craciun, il ameninta pe copil, care plange, speriat, intr-un colt. Barbatul loveste in podea cu un obiect, care pare a fi o coada de matura. In tot acest timp, mama sa pare amuzata de acest incident, fara sa intervina pentru a-si apara fiul, vizil traumatizat.

"-Promite Mosului ca vei fi cuminte. -Promit ca sunt cuminte. -Sigur? -Da."

Ulterior, mama copilului incepe sa-l certe pe micut, iar cel deghizat in Mos Craciun, il ameninta cu toiagul pe care il tine in mana.

"-Ai scris peretii la gradinita, spune ai scris? -Nu mai scriu. "

In filmulet apare si o fetita care la un moment dat este impusa de barbat sa spuna o rugaciune.

"-Vino incoace, stai jos aici si spune Tatal Nostru."

Potrivit presei din Romania, imaginile au ajuns publice, dupa ce tatal biologic al micutului, care este divortata de mama sa a trimis filmuletul la directia pentru protectia copilului. Barbatul a mai spus ca in prezent se afla in strainatate, acolo unde munceste, iar fiul sau locuieste impreuna cu mama lui in Bistrita-Nasaud.