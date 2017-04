Copilul de 2 ani, din Romania, care a fost salvat din put este in stare grava. In drum spre spital, a intrat in stop cardiac

Micutul, care a stat ceasuri in sir cu jumatate din corp in apa rece, a fost dus cu un elicopter la spital si se afla in stare grava, spun doctorii. In timpul operatiunii de salvare, baietelul a fost monitorizat cu o camera video, iar specialistii au lucrat concomitent pe doua planuri.

Rudele si localnicii s-au rugat neincetat ca totul sa se incheie cu bine si, la final, le-au multumit celor care s-au straduit sa-l salveze pe copil.

In ropote de aplauze, asa s-a incheiat marti seara interventia zecilor de salvatori chemati in localitatea Balta Sarata din judetul Teleorman, dupa ce baiatul in varsta de un an si noua luni a cazut in put.

Dupa mai bine de 10 ore, salvatorii au reusit sa-l scoata pe copil din put. Au imporovizat pe loc doua agatatoare cu care l-au ridicat la suprafata. In paralel, pompierii au sapat o groapa langa put, in incercarea de a ajunge la 16 metri adancime, unde se afla baiatul. Odata scos din tunelul ingust, cel mic a ajuns in grija medicilor.

Cand si-a vazut nepotul recuperat in viata, bunica baiatului i-a imbratisat pe pompieri.

Bunica: "Va multumesc, mama."Pompier: "Nu ne multumiti noua, ci lui Dumnezeu. Sanatate la toata lumea."

In tot acest timp, tatal copilului nu s-a dezlipit de ambulanta in care fiul sau era ingrijit.

Constantin Pascu, unchiul copilului: "Vai de mine. Imi venea sa ma arunc dupa el."

Pentru a-l scoate pe copil din put, zeci de pompieri, veniti din mai multe judete, au lucrat concomitent, contracronometru, pe doua planuri.

Pe de-o parte, au incercat sa sape pe langa put si sa ajunga la copil pe sub pamant. Pe de alta parte, au introdus in put dispozitive de prindere.

Locotenent colonel Radu Cristian, imputernicit prim-adjunct IGSU: "Am folosit doua dispozitive improvinate care ne-au permis sa ajungem la victima. Fier beton indoit la margini cu care am reusit, cu ajutorul camerei introduse in put, sa-l localizam si sa introducem cele doua dispozitive pe langa copil. Am avut emotii in fiecare secunda."

Baiatul a fost dus de urgenta cu un elicopter SMURD la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, era in stare de hipotermie severa dupa ce a stat mai mult de zece ore cu jumatate din corp in apa.

In timpul transferului, se pare ca starea micutului s-a agravat, iar pe Aeroportul Baneasa a intrat in stop cardiac si a fost resuscitat de doctori. Ajuns la spital, a fost intubat si ventilat mecanic. Si mama baiatului a fost dusa la spital dupa ce, insarcinata in opt luni, i s-a facut rau.

Intre timp, acasa, rudele incearca sa isi dea seama cum a cazut copilul de nici doi ani in put. Totul s-a intamplat in jurul orei 11, cand baiatul se afla in curte cu sora lui mai mare cu un an.

In timpul operatiunii de salvare, la fata locului au ajuns si reprezentanti de la Protectia Copilului Teleorman.