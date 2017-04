Copilul de doi ani din Teleorman, Romania, care a cazut ieri intr-un put adanc de 16 metri, a fost recuperat aseara de pompierii. Micutul a stat cu jumatate din corp in apa rece - VIDEO

In ropote de aplauze, asa s-a incheiat aseara interventia zecilor de salvatori, care au fost chemati sa salveze un baiat in varsta de un an si noua luni cazut in put.

Odata scos din tunelul ingust, copilul a ajuns in grija medicilor.

Cand si-a vazut nepotul salvat, bunica i-a imbratisat pe pompieri.

Baiatul a fost dus de urgenta cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti. Era in stare de hipotermie severa dupa ce a stat mai mult de 10 ore cu jumatate de corp in apa, spun medicii. In timpul transferului, se pare ca starea micutului s-a agravat, iar la un moment dat a intrat in stop cardiac si a fost resuscitat de doctori. Intre timp, acasa, rudele incearca sa isi dea seama cum a cazut copilul de nici doi ani in put.

"Nu pot sa-mi dau seama.”

In timpul operatiunii de salvare, la fata locului au ajuns si reprezentanti de la Protectia Copilului Teleorman.