Coreea de Nord a difuzat la finalul unui spectacol un clip in care distruge un oras din SUA cu o racheta nucleara

Imagini transmise de televiziunea de stat a aratat fragmente din spectacol, precum si publicul aplaudand frenetic la final, in timp liderul actual, Kim Jong-un, zambea, relateaza Reuters, citat de News.ro

Spectacolul ar fi avut loc duminica, a doua zi dupa parade impresionanta organizata la Phenian cu ocazia implinirii a 105 ani de la nasterea lui Kim Ir-sen, nepotul lui Kim Jong-un.

North Korea wipes out US city with massive nuclear missile blast in chilling simulation of an attack on America https://t.co/trmyYIMu6V pic.twitter.com/M3Is9ITpIF

Cantecele interpretate de un cor au fost urmate de imagini cu un test cu racheta din luna februarie. Inregistrarea a fost editata, pentru a parea ca a fost vorba de mai multe rachete care au zburat peste oceanul Pacific si au lovit SUA, distrugandu-le.

In cadrele finale ale clipului apar drapelul american in flacari si randuri de cruci albe intr-un cimitir.

“Cand s-a incheiat spectacolul, toti artistii si participantii (…) au izbucnit in urale”, a afirmat agentia de presa KCNA.

“Iubitul lider suprem le-a facut cu mana si i-a felicitat pe artisti pentru spectacolul lor de succes”, au adaugat jurnalistii nord-coreeni.

In februarie, Coreea de Nord a anuntat ca a testat cu success un nou tip de racheta balistica cu raza medie si lunga de actiune, Pukguksong-2, ce foloseste combustibil solid.

In cursul parade de sambata, regimul a prezentat arme despre care expertii au spus ca ar putea fi rachete balistice intercontinentale. A doua zi a efectuat un test cu racheta ce a esuat.

Coreea de Nord ameninta in mod regulat ca vor distruge Statele Unite, pe fondul tensiunilor sporite din Peninsula Coreea