Coreea de Nord a inceput sa restituie SUA ramasite ale unor militari morti in Razboiul Coreei

Un avion aparţinând Forţelor aeriene americane (US Air Force), la bordul căruia se află ”rămăşiţe ale unor militari căzuţi (în război) a plecat de la Wonsan, din Coreea de Nord”, pentru a repatria aceste rămăşiţe, a anunţat joi seara (ora locală) într-un comunicat Casa Albă.

North Korea has handed over what are believed to be the remains of US troops killed during the Korean War.



The 55 boxes are being removed from a US military jet at Osan Air Base in South Korea: https://t.co/jmsl76h9rC pic.twitter.com/1O9B9f7P0E