Coreea de Nord a lansat o racheta balistica. Trump: "Greu de crezut ca Japonia si Coreea de Sud vor mai suporta mult"

Aceasta ”racheta balistica neidentificata” a fost lansata de la o instalatie din apropiere de Banghyon, in Banghyonul de Nord, o provincie situata in vestul tarii, a anuntat armata sud-coreeana intr-un comunicat.

Racheta a cazut in Marea de Est, denumirea coreeana a Marii Japoniei, se arata in comunicat.

Ea ar fi cazut in zona economica exclusiva japoneza, adica la mai putin de 200 de mile marine de coastele Japoniei, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului japonez al Apararii pentru AFP.

Acest tir a avut loc de Ziua Nationala americana si la cateva zile dupa intalnirea, vineri, intre presedintele american Donald Trump si noul presedinte sud-coreean Moon Jae-in, in care cei doi au evocat amenintarea nord-coreeana.

In cursul discutiilor sale, la Washington, cu presedintele sud-coreean, Trump a indemnat la ”o reactie hotarata” in fata regimului nord-coreean. ”Perioada rabdarii strategice fata de regimul nord-coreean a esuat. Sincer, rabdarea s-a terminat”, a declarat Trump.

Regimul de la Phenian a efectuat deja mai multe tiruri de rachete de la alegerea lui Moon Jae-in la Seul, in mai, in pofida faptului ca noul presedinte sud-coreean a spus in mai multe randuri ca intentioneaza sa reia dialogul cu vecinul sau de la nord.

Ultimul test de racheta nord-coreean a avut loc pe 8 iunie, cand a fost trasa o racheta de croaziera de tip sol-mare. De la alegerea lui Moon Jae-in, regimul de la Phenian a efectuat, de asemenea, alte trei tiruri de rachete balistice si un test de racheta de tip sol-aer.

In jurul datei de 22 iunie, Coreea de Nord ar fi testat si un mic motor de rachta, potrivit "38 North", un site de supraveghere. Un oficial american a sugerat ca ar putea sa fie vorba despre o etapa in dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale.

Trump indeamna China sa ”puna capat acestei absurditati o data pentru totdeauna”, dupa tirul nord-coreean balistic

Presedintele american Donald Trump a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter ca este ”greu de crezut ca Japonia si Coreea de Sud vor mai suporta mult timp”, dupa ce Phenianul a lansat, marti, o racheta balistica, relateaza Reuters.a

”Poate ca statul chinez va face ceva important cu privire la Coreea de Nord si va pune capat acestei absurditati o data pentru totdeauna”, afirma presedintele american in acest mesaj.

Casa Alba nu a reactionat imediat cu privire la informatii despre lansarea rachetei nord-coreene.

Pe de alta parte, racheta lansata de Coreea de Nord a zburat aproximativ 930 de kilometri, a anuntat Statul Major Interarme sud-coreean, potrivit Reuters.

Armata sud-coreeana a precizat ca nu poate confirma imediat altitudinea la care a ajuns racheta.