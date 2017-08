Coreea de Nord a lansat o racheta deasupra Japoniei. Reactia Pentagonului

Potrivit televiziunii japoneze NHK, racheta s-a rupt in trei bucati si a cazut la 1.180 de kilometri est de Insula Hokkaido.

Acest tir de racheta a reprezentat o amenintare grava la adresa Japoniei, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Tokyo, Yoshihide Suga, potrivit DPA.

Guvernul japonez a indemnat populatia din zona, prin intermediul sistemului de alerta J-Alert, sa ia masuri de precautie.

Armata japoneza nu a incercat sa doboare racheta, care a survolat teritoriul japonez in jurul orei locale 6.06 (0.06, ora Moldovei).

Statul Major sud-coreean a anuntat ca proiectilul a fost tras din regiunea Sunan, in apropiere de Phenian, imediat inainte de ora locala 6.00 (0.00, ora Moldovei).

Pentagonul a confirmat ca tirul nord-coreean a survolat Japonia

”Racheta lansata de Coreea de Nord a survolat Japonia”, a declarat un purtator de cuvant al Fortelor terestre (US Army), colonelul Rob Manning, citat de CNN.

”Evaluam aceasta lansare”, a adaugat el.

Phenianul a lansat sambata trei rachete cu raza scurta de actiune din provincia Kangwon.

Presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter o ”fotografie divulgata” care surprinde tirul nord-coreean de marti.

Tensiunile intre Coreea de Nord si Statele Unite au scazut dupa saptamani de amenintari.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a amenintat ca va lansa rachete in mare, in apropiere de Insula Guam, un teritoriu american la Oceanul Pacific, iar presedintele american Donald Trump a avertizat Phenianul cu ”focul si furia” in cazul in care ameninta Statele Unite.

Sursa: News.ro