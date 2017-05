Coreea de Nord a lansat o racheta SCUD ce a aterizat in mare. Phenianul a crescut ritmul testelor la un nivel fara precedent

Racheta, despre care se crede ca a fost de clasa SCUD, cu raza scurta de actiune, a zburat aproximativ 450 de kilometri, au declarat oficiali sud-coreeni. Casa Alba a precizat ca presedintele Donald Trump a fost informat in legatura testul.

Comandamentul pentru Pacific al SUA a anuntat ca a urmarit racheta cu raza scurta de actiune timp de sase minute si a conchis ca nu reprezinta o amenintare pentru America de Nord.

Japonia a protestat oficial fata de test, in conditiile in care racheta a cazut in zona sa economica exclusiva. Premierul Shinzo Abe a promis actiuni, alaturi de alte natiuni, pentru a raspunde provocarilor repetate ale Phenianului, relateaza news.ro.

“Dupa cum am convenit la recentul (summit – n.r.) G7, problema Coreei de Nord este prioritatea pentru comunitatea internationala”, a spus Abe. „Lucrand cu Statele Unite, vom lua masuri specifice”, a adaugat el.

La randul sau, Coreea de Sud a convocat o reuniune a Consiliul National de Securitate. Phenianul are un arsenal larg de rachete cu raza scurta de actiune, dezvoltate initial de Uniunea Sovietica.

Lansarea de luni vine dupa doua teste de succes de rachete cu raza medie si lunga, in tot atatea saptamani.

Potrivit expertilor, Phenianul a crescut ritmul testelor la un nivel fara precedent intr-un efort de a dezvolta o racheta intercontinentala capabila sa loveasca teritoriul american.

De asemenea, acesta este al treilea test de cand presedintele liberal sud-corean Moon Jae-in a fost investit in functie, pe 10 mai. Acesta a promis sa implice statul comunist intr-un dialog, in conditiile in care sanctiunile nu au reusit sa rezolve amenintarea tot mai mare reprezentata de programul nuclear si balistic al Phenianului.

Coreea de Nord, care a facut zeci de teste de racheta, dar si doua nucleare, de la inceputul lui 2016, sustine ca programul este necesar pentru contracara agresiunea americana.

Washingtonul a afirmat ca va discuta cu China o noua rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU si ca Beijingul, principalul aliat diplomatic al Phenianului, isi da seama ca nu mai este mult timp pentru a pune capat programului militar nord-coreean prin negocieri.

Intrebat cum ar arata un conflict militar cu statul comunista, seful Pentagonului, Jim Mattis, a declarat ca ar fi “probabil cea mai grea lupta din viata majoritatii oamenilor”. “Regimul nord-coreaan are sute de tunuri de artilerie si lansatoare de rachete ce au in raza de actiune unul dintre cele mai dens populate orase de pe Pamant, capitala Coreei de Sud”, a explicat el. “Iar in cazul unui razboi, ar reprezenta un pericol si pentru China si Rusia”, a adaugat secretarul Apararii.