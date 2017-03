Coreea de Nord a lansat patru rachete balistice in mare. Ce afirma armata sud-coreeana - VIDEO

Coreea de Nord a lansat astazi dimineata patru rachete balistice in mare, in apropiere de coasta de nord-vest a Japoniei. Armata sud-coreeana a afirmat ca este putin probabil ca rachetele sa fi fost de tip intercontinental si sa aiba capacitatea de a ajunge in Statele Unite, dar au zburat in medie 1000 de kilometri si au atins inaltimi de 260 de kilometri.