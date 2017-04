Esecul suferit de Kim Jong-un dupa parada grandioasa de ieri. Anuntul facut de armata americana

Acest tir de racheta ratat reprezinta un pas inapoi pentru Coreea de Nord, in contextul in care tensiunile din peninsula sunt intensificate de declaratii belicoase ale Phenianului si Washingtonului.

Presedintele american Donald Trump, care a trimis in zona un grup aeronaval, si-a exprimat joi vointa de a ”trata problema” programelor balistic si nuclear nord-coreene interzise.

Coreea de Nord i-a raspuns sambata declarandu-se pregatita sa riposteze prin forta nucleara oricarui atac atomic.

Statele Unite au confirmat duminica faptul ca regimul nord-coreean a procedat duminica dimineata la un test de racheta, imediat dupa ce Seulul a anuntat acest lucru. ”Racheta a explodat aproape imediat”, a declarat Dave Benham, un purtator de cuvant al Pentagonului.

Nici Seulul si nici Washingtonul nu au fost in masura sa stabileasca imediat natura rachetei respective, insa momentul acestui tir pare ca a fost ales cu grija.

El a avut loc la o zi dupa defilarea militara uriasa organizata de regimul de la Phenian pentru a marca 105 ani de la nasterea fondatorului Republicii Populare Democratice Coreea (RPDC), Kim Il-sung.

MESAJ CATRE INAMICUL AMERICAN Phenianul si-a accelerat in mod considerabil progranele balistic si nuclear, in pofida faptului ca sunt interzise de comunitatea internationala. De la inceputul lui 2016, regimul nord-coreean, unul dintre cele mai izolate din lume, a realizat doua teste nucleare - al patrulea si al cincilea -, dar si zeci de tiruri de rachete.

Coreea de Nord obisnuieste sa marcheze marile date ale regimului cu tiruri de proiectile, dintre care unele au cazut periculos de aproape de Japonia. Aceste teste constituie mesaje adresate inamicului american.

Unii analisti de temeau ca Kim Jong-un ar fi putut sa profite de aniversarea de sambata si sa efectueze al saselea test nuclear.

Potrivit unor analisti de la "38 North", un site specializat in regimul comunist si care se sprijina pe mai multe imagini satelitare recente, instalatia de testare nucleara de la Punggye-ri este ”amorsata si pregatita”.

Secretarul american al Apararii James Mattis a anuntat ca Trump si echipa sa de consilieri militari sunt ”la curent” cu acest tir, dar ”nu au defacut alte comentarii”.

Potrivit Pentagonului si sud-coreenilor, acest tir a fost efectuat de la instalatia de la Sinpo, pe coasta de est.

”Probabil ca acest tir era un test al unui nou tip de racheta sau al unei rachete imbunatatite, ceea ce este face posibila o noua provocare in curand”, a declarat Kim Dong-yub, un expert de la Institutul pentru Studii despre Extremul Orient al Universitatii Kyungnam de la Seul.

”RAZBOI TOTAL” In largul instalatiei de la Sinpo se afla, in august, submarinul nord-coreean de la bordul caruia s-a tras o racheta balistica ce a parcurs 500 de kilometri catre Japonia.

La acea vreme, Kim Jong-un vorbea despre ”cel mai mare succes” al regimului in vederea plasarii teritoriului american in raza rachetelor nord-coreene.

Phenianul, care afirma ca programele sale nuclear si balistic sunt un raspuns la amenintarea americana, nu ascunde faptul ca obiectivul sau este tocmai sa fie in masura sa duca focul nuclear pe teritoriul american.

Un semn al agravarii tensiunilor este ca Statele Unite au decis sa trimita catre Peninsula Coreea portavionul USS Carl Vinson si grupul lui aeronaval.

Reluand retorica bine cunoscuta a Phenianului, numarul doi al regimului nord-coreean Choe Ryong-hae a promis sambata ca tara este ”pregatita sa raspunda cu unui razboi total cu un razboi total”.

Anumiti experti apreciaza ca Phenianul ar urma sa fie in masura, in doi ani, sa detina o capacitate de rachete intercontinentale reala. O forta balistica de la bordul submarinelor ar permite o consolidare clara a disuasiunii nucleare nord-coreene.

MIKE PENCE, IN COREEA DE SUD

Vicepresedintele american Mike Pence a sosit duminica in Coreea de Sud, in cadrul unui turneu in tari din Asia-Pacific, in incercarea de a-i linisti pe aliati in legatura cu Coreea de Nord.

Avionul vicepresedintelui american a aterizat la Seul la scurt timp dupa ce Phenianul a incercat sa lanseze o racheta, din orasul port Sinpo, care ''a explodat aproape imediat dupa lansare'', potrivit centrului american de comanda din Pacific.

RACHETA NEIDENTIFICATA

Racheta esuata lansata duminica de Coreea de Nord nu a fost o racheta balistica intercontinentala (ICBM), dar evaluarea Statelor Unite este inca in desfasurare, a declarat un oficial american, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.