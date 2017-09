Coreea de Nord a testat in aceasta dimineata o bomba cu hidrogen. Anuntul a fost facut chiar de Phenian - VIDEO

"Testul bombei cu hidrogen, care va fi ataşată unei rachete balistice intercontinentale, a avut loc cu succes."

Anuntul despre testul bombei cu hidrogen a fost facut chiar de televiziunea nationala din Coreea de Nord. Phenianul a anuntat ca acesta reprezinta un pas semnificativ in completarea programului nuclear. Forta deflagratiei ar fi fost de 100 de kilotone. Este cea mai distructiva dintre cele testate anterior si este de 5 ori mai puternica decat explozia de la Nagasaki. Un cutremur a avut loc imediat, in urma testului, care ar fi fost resimtit in Coreea de Sud, China si chiar unele regiuni din Rusia. Subiectul a devenit primul in buletinele de stiri in presa straina.

"A fost înregistrat un cutremur, chiar în aceste momente, la ora 11:30. A avut magnitudinea de 6,3."

Presa straina scrie ca acesta a fost cel mai puternic cutremur provocat de vreo arma a Coreei de Nord. Seulul si Japonia au condamnat testul cu bomba si au cerut noi sanctiuni din partea Natiunilor Unite.

"Testul nuclear al Coreei de Nord reprezintă un act de violenţă asupra rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU, dar şi un act provocator ce ameninţă pacea şi stabilitatea Peninsulei Coreene, regiunii de nord-est al Asiei, dar şi a întregii lumi."

Iar Moscova a lansat un apel la calm, pentru a nu provoca escaladarea situatiei.