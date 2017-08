Coreea de Nord ameninta ca se va razbuna pe SUA dupa noile sanctiuni

Anuntul vine dupa ce reprezentantii Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite au votat pentru implementarea unui nou pachet de sanctiuni internationale propus de partea americana dupa ultima racheta intercontinentala lansata de regimul de la Phenian, transmite The Independent.

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat in mod unanim noile sanctiuni internationale impotriva regimului nord-coreean, dupa lansarea a doua rachete intercontinentale in ultima luna, dintre care una are capacitatea tehnica de a lovi inclusiv metropolele Chicago, Denver si New York.

Noile sanctiuni internationale vizeaza o interdictie pentru mai multe exporturi, inclusiv carbune, care au o valoare de peste un dolar. Insa, regimul nord-coreean a reactionat, sustinand ca noile sanctiuni reprezinta un ”complot american furios de a izola si a sugruma” Coreea de Nord.

De asemenea, regimul nord-coreean sustine ca noile sanctiuni nu-l vor forta sa negocieze cu privire la programul nuclear sau limitarea ambitiilor nucleare, care reprezinta acum o amenintare si pentru Statele Unite.

Rex Tillerson a mentionat ca regimul dictatorului Kim Jong-un trebuie sa puna capat testelor cu rachete balistice, daca vrea sa se aseze la masa negocierilor cu Statele Unite.