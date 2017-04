Coreea de Nord anunta ca e "gata de razboi" dupa ce SUA a mutat mai multe nave de lupta in apropierea peninsulei Coreene

De asemenea, mutarea navelor are loc la scurt timp dupa atacul aerian american asupra bazei al-Shaayrat si dupa reluarea discursului dur al presedintelui Trump la adresa Phenianului, transmite DPA.

”Nu cersim niciodata pentru pace, dar vom lansa cele mai dure contractiuni impotriva unor provocari, tocmai pentru a ne apara prin forta puternica a armelor si de a pastra calea aleasa de noi”, a declarat un purtator de cuvant al ministerului de Externe pentru agentia KCNA.

Mai mult, purtatorul de cuvant a precizat ca regimul nord-coreean este pregatit sa reactioneze la orice stil de razboi dorit de Statele Unite.

Comandamentul din Pacific a dezvaluit ca un portavion american si grupul sau naval se afla in drum catre peninsula Coreea, intr-o noua desfasurare de forta americana, in dosarul nuclear nord-coreean, la doua zile dupa ce Statele Unite au atacat baza aeriana siriana de la al-Shaayrat.

Reprezentantii comandamentului au precizat ca ”amenintarea numarul unu in regiune ramane regimul nord-coreean, din cauza programului sau in domeniul rachetelor iresponsabil, destabilizator si imprudent si a continuarii (cercetarilor) in vederea dotarii cu armament nuclear”.

Din acest grup fac parte portavionul Carl Vinson, din clasa Nimitz, escadronul sau aerian, doua distrugatoare lansatoare de rachete si un crucisator lansator de rachete. Grupul urmeaza sa faca escala in Australia si se indreaptajumatatea vestica a Pacificului dinspre Singaopre.

Coreea de Nord a efectuat cinci teste nucleare, dintre care doua in 2016, iar imagini satelitare analizate de experti de la "38 North" sugereaza ca regimul de la Phenian ar fi pe cale sa pregateasca al saselea test.