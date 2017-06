Coreea de Nord ar avea capacitatea sa loveasca Japonia cu o racheta nucleara de 15 ori mai rapida decat viteza sunetului

Regimul de la Phenian a starnit ingrijoare in luna mai, cand a testat o racheta care s-a indreptat in directia Japoniei. Racheta balistica cu raza medie a zburat timp de 30 de minute, inainte sa se prabuseasca in Marea Japoniei, sectiunea care separa cele doua tari, relateaza The Independent

O sursa a declarat pentru publicatia japoneza The Nikkei ca analiza acelui test de lansare a sugerat faptul ca Japonia poate fi tinta Coreei de Nord.

"Coreea de Nord ar fi incheiat procesul de creare a unor rachete nucleare care pot lovi Japonia”.

Se pare ca racheta ar putea calatori cu o viteza de 15 ori mai mare decat cea a sunetului. Oficialii japonezi si americani au declarat ca racheta ar fi zburat in jur de 800 de km si a atins o altitudine maxima de 2000 de km, inainte sa cada in mare.

Proiectilul nu s-a dezintegrat atunci cand a reintrat in atmosfera, ceea ce inseamna, potrivit expertilor, ca racheta este capabila sa poarta o focoasa nucleara.