Coreea de Nord: ”Donald Trump ne-a declarat razboi”. Raspunsul Casei Albe: ”E absurd”

Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, l-a acuzat luni pe preşedintele american Donald Trump că a declarat război ţării sale şi că Phenianul îşi rezervă dreptul de a doborî bombardierele americane. Reacţia Casei Albe a venit repede: ”Ideea că am declarat război Coreei de Nord este absurdă”, susţine administraţia americană, potrivit AFP.



”Toată lumea ar trebui să-şi amintească clar că Statele Unite au declarat primele război ţării noastre”, le-a spus ministrul de externe Ri Yong-Ho jurnaliştilor la New York, unde a participat la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU.



”Din moment ce Statele Unite au declarat război ţării noastre, avem tot dreptul de a lua contramăsuri, inclusiv doborârea de bombardiere strategice americane chiar şi atunci când acestea nu se află în spaţiul nostru aerianţ, a declarat şeful diplomaţiei nord-coreene.



Sâmbătă, bombardiere americane au zburat în apropierea coastelor Coreei de Nord pentru a transmite un “mesaj clar” Phenianului, ale cărui provocări şi ambiţii nucleare au declanşat furia preşedintelui Donald Trump, a informat Pentagonul.

