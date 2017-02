Coreea de Nord si-a facut din nou vecinii sa se ingrijoreze: A lansat o racheta balistica care a parcurs 500 de km - VIDEO

Coreea de Nord si-a facut din nou vecinii sa se ingrijoreze. Phenianul a testat in aceasta dimineata o racheta balistica, asa cum anuntase inca de la inceputul anului. Racheta a parcurs in jur de 500 de kilometri, iar apoi a cazut in apa. Coreea de Sud, Japonia si Statele Unite au condamnat lansarea rachetei.