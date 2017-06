Coreea de Nord vrea sa o execute pe fosta presedinta a Coreei de Sud. "Sa aiba parte de o moarte mizerabila, ca niste caini"

”Anuntam, acasa si in strainatate, ca ii vom aplica pedeapsa cu moartea tradatoarei Park Geun-hye”, se arata in acest comunicat.

Phenianul a amenintat de asemenea ca-l va ucide pe fostul director al serviciilor de informatii sud-coreene Lee Byung-ho.

”Incepand din acest moment, ei vor putea sa aiba parte de o moarte mizerabila, ca niste caini, oricand, oriunde si in orice fel”, se avertizeaza in comunicat.

Phenianul cere Seulului sa i-i livreze pe Park si Lee, pe care-i acuza de ”terorism de stat infam impotriva magistraturii supreme” a Coreei de Nord.

In mai, Ministerul nord-coreean al Securitatii a anuntat ca a descoperit un complet despre care afirma ca a fost urzit de serviciile secrete americane si sud-coreene cu scopul de a-l asasina pe Kim Jong-un cu ajutorul unei arme biochimice.

Park a fost destituita in decembrie de Adunarea Nationala sud-coreeana, iar imunitatea i-a fost ridicata in martie. Ea a fost incarcerata si este judecata in prezent de 18 capete capete de acuzare, inclusiv coruptie, coercitie si abuz de putere. Ea risca inchisoarea pe viata.

In februarie 2017, fratele vitreg, in dizgratie, al liderului nord-coreean, Kim Jong-nam, a fost asasinat pe aeroportul de la Kuala Lumpur de doua femei care i-au aruncat pe fata un agent neurotoxic - VX, o versiune extrem de mortala a gazului sarin. Seulul a acuzat imediat Phenianul ca a orchestrat acest asasinat.