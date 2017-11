Coreea de Sud a fost zguduita de un cutremur de 5,3 grade pe scara Richter: 60 de persoane au fost ranite - VIDEO

Potrivit Agentiei Meteorologice Sud Coreene, cutremurul a avut loc la o adancime de noua kilometri. Aceasi agentie informeaza ca seismul a fost urmat de alte cutremure, in succesiune scurta.

Peninsula inregistreaza foarte putine cutremure semnificative, insa activitatea seismica este urmarita cu atentie de autoritati, in conditiile in care un cutremur este adesea primul semn al unui test nuclear in Coreea de Nord. Cel mai puternic seism din Coreea de Sud - cu magnitudinea de 5.8, a avut loc in septembrie 2016.