Coreea de Sud si SUA au dat startul celor mai ample exercitii aeriene comune de pana acum - VIDEO

Chiar daca este vorba de exercitii care se desfasoara cu regularitate, editia din acest an difera prin dimensiune si intensitate fata de precedentele, deoarece ar urma exercite o presiune militara la adresa Phenianului, care saptamana trecuta a efectuat un tir cu racheta balistica intercontinentala.

In cursul acestor aplicatii, fortele aeriene ale celor doua tari se vor antrena sa intercepteze avioane nord-coreene deasupra Coreei de Sud si sa se infiltreze in spatiul aerian nord-coreean in caz de urgenta pentru a lovi tinte nucleare si balistice, cum ar fi dispozitivul de tractare si lansare TEL.

Acest tip de manevre suscita de fiecare data indignarea regimului de la Phenian, care le considera drept o repetitie a invadarii teritoriului sau. Autoritatile de la Seul insa spun altceva.

Kim SUNG-DUCK, PURTATOR DE CUVANT, FORTELE AERIENE SUD-COREENE: “Asa cum am spus in presa si anterior este un exercitiu obisnuit pentru a obtine performante militare strategice comune intre cele doua tari.”

Pentru aceste exercitii, SUA au mobilizat sase avioane invizibile F-22 Raptor, nedetectabile de sistemul antiaerian nord-coreean, capabile sa atinga o viteza de 2.756 kilometri pe ora.

Este pentru prima data cand la astfel de aplicatii participa simultan sase avioane de acest tip in Peninsula Coreeana, conform agentiei de presa de la Seul. Exercitiul militar se va incheia pe 8 decembrie si se afla la a 8-a editie.