Coruptia a scos mii de oameni in strada la Kiev. Acestia s-au adunat in fata Radei Supreme cerand sa fie creat un tribunal anticoruptie - VIDEO

Coruptia a scos mii de oameni in strada la Kiev. Acestia s-au adunat in fata Radei Supreme cerand sa fie creat un tribunal anticoruptie, iar deputatii sa fie lipsiti de imunitate. Manifestatia de amploare a fost organizata de mai multe partide de opozitie. In capitala ucraineana a ajuns astazi si Mihail Saakasvili, care i-a cerut lui Porosenko sa-si dea demisia.