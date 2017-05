Cozi uriase la moastele Sfantului Nicolae, depuse la catedrala Mantuitorului din Moscova. Oamenii au mers cu noaptea in cap pentru a prinde rand - VIDEO

Oamenii au mers cu noaptea in cap la catedrala Isus Mantuitorul din Moscova pentru a prinde rand. Chiar si asa, au stat ore bune pana cand au putut intra in biserica. Cozile s-au intins pe o distanta de doi kilometri.

”Am venit cam pe la 5:30 şi la ora 12 am ieşit din catedrală.”

Din toata Rusia, si nu numai, oamenii vin in aceste zile in capitala. Si o femeie din Moldova a mers la Moscova pentru a se inchina moastelor Sfantului Nicolae.

” - De unde sunteţi?- Din Moldova?- Aţi venit special aici?- Da.”

”Am zburat doar opt ore şi cred că tot atâtea vom sta şi în rând.”

Doar ieri, in jur de 20 de mii oameni au reusit sa atinga moastele, iar doritori sunt inca foarte multi. Din cauza numarului mare de oameni, s-a decis ca orarul sa fie prelungit. Astfel, catedrala va fi deschisa de la ora opt dimineata pana la 9 seara. Moastele Sfantului Nicolae se vor afla la Moscova pana pe 12 iulie, apoi vor fi duse la Sankt-Petersburg. Iar de acolo, pe 28 iulie, se vor intoarce in Italia. Relicvele sunt pastrate in Bazilica Sf. Nicolae din Bari si au putut fi aduse in Rusia dupa ce, anul trecut, Patriarhul Kiril s-a intalnit cu Papa Francisc.