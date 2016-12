Craciun Fericit si-au spus astazi oamenii din toata lumea. Traditional, la Vatican mii de pelerini au venit ca sa se roage - VIDEO

Traditional, la Vatican mii de pelerini au venit ca sa se roage. Papa Francisc le-a vorbit oamenilor despre lucrurile sfinte, demult uitate.

Papa FRANCISC "Crăciunul a devenit o sărbătoare ale cărei personaje am devenit noi, în loc de El. Lucrurile comerciale au umbrit lumina lui Dumnezeu. Suntem preocupaţi de cadouri. Aceste lucruri au luat ostatic Crăciunul, dar noi trebuie să-l eliberăm. "

In cadrul slujbei, organizate cu masuri sporite de siguranta, suveranul pontif le-a spus crestinilor ca nu trebuie sa uitam de copiii care sufera de foame, de migrantii care isi pierd viata cautand un trai mai bun, dar si de cei aflati in Siria.

Mii de credinciosi au asistat si la slujba din Bethleem, in biserica Nasterii Domnului.

Iar copii au stat cu ochii tintiti spre Mos Craciun, aseara. Cel mai bun batranel din lume s-a la pornit drum din Finlanda, ca sa ajunga pe parcursul noptii si astazi la toti copiii.

Sute de copii, impreuna cu parintii, au ajuns in Laponia, ca sa-i ureze mosului o Craciun fericit. Acesta a urcat in sania sa cu reni si a pornit la drum, nu inainte de a se uita inca o data peste scrisori si a lua darurile.

Intre timp, ambasadorii mosului din toata lumea au avut grija sa creeze atmosfera de sarbatoare. In statul american Virginia, zeci de oameni deghizati s-au intrecut la ski pe apa. In pofida temperaturilor scazute, acestia au oferit un show fermecator.

Iar altii au dansat in jurul pomului de Craciun. Nimic deosebit s-ar parea, daca manifestatia n-ar fi avut loc la 10 metri adancime, in lacul Baikal. In apa, a fost instalat un brad, impodobit cu ghirlande. Iar in Australia, oamenii sarbatoresc Craciunul la aproape 40 de grade Celsius. Acolo, vremea calda le-a permis oamenilor sa imbrace doar caciulite rosii. Localncii au facut plaja si au facut baie in mare.

Sri Lanka a sarbatorit, totodata, inaugurarea pomului de Craciun. Cel mai inalt brad artificial din lume a fost instalat acolo si are peste 70 de metri inaltime. Localncii spera sa inregistreze un record mondial.

"Oamenii din Sri Lanka ar fi foarte fericiţi să înregistreze un record Guinness, pentru că au lucrat multe luni la rând."

Iar Minsk-ul s-a umplut aseara de ambasadori a lui Mos Craciun si de fulgute. Fiind imbracati in vestimentatii deosebite, acestia au cantat si au dansat in jurul bradului.