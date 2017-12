Craciunul a venit mai devreme la o gradina zoologica din Londra. Acolo, necuvantatoarele au primit cadouri comestibile - VIDEO

Se pare ca Mos Craciun a trecut pe la aceasta gradina zoologica din capitala Marii Britanii. Acolo, animalele au primit cadouri. Cele mai nerabdatoare au fost maimutele, care s-au grabit sa vada ce le-a pus Mosul in ciorapul agatat de o creanga.

Si leii au fost curiosi sa manance produsele ascunse in cutiile colorate. De surprize au avut parte si pinguinii, care au primit mai mult peste decat deobicei. Pregatirile pentru Craciun sunt in toi si la gradina zoologica din Madrid. Cativa scafandri au instalat scena nasterii Domnului in acvariul pestilor. Acvariul gazduieste cinci specii de rechini, calcani, dar si numeroase testoase.