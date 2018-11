Crainic TV virtual folosit pentru prima data in China: ”Eu nu am nevoie de odihna”

Nu va avea o emisiune zilnică de ştiri, dar va fi folosit şi testat în diverse situaţii.



“Bună ziua, doamnelor şi domnilor. Sunt prezentatorul care foloseşte inteligenţa artificială şi mă alătur de azi agenţiei Xinhua. Eu nu am nevoie de odihnă”, se prezintă el.



Ar putea fi Qiu Hao, prezentator de ştiri al agenţiei Xinhua. Însă nu e. Telespectatorii au văzut o copie a lui, creată cu ajutorul inteligenţei artificiale, după cum chiar crainicul virtual explică.



Agenţia Xinhua a colaborat cu o compania de tehnologie chineză pentru a crea doi crainici virtuali. Unul prezintă ştirile în mandarină, celălalt în engleză.

Qi Huijie, editor-şef Xinhua: “E vorba de o simulare foarte aproape de realitate, de copierea şi combinarea perfectă a vocii, mişcării buzelor şi expresiilor.”

Programul a fost creat în răstimp de trei luni, perioadă în care au fost analizate mai bine de zece ore de înregistrări cu prezentatorul uman, pentru ca varianta lui virtuală să fie cât mai aproape de realitate.

Ce crede omul despre copia care îi face acum concurenţă?

Qiu Hao, prezentator TV: “Când am auzit despre idee, am avut sentimente mixte. Pe de o parte, am fost curios, dar pe de alta, m-am întrebat dacă nu cumva o să ajungă să mă înlocuiască.”

Prezentatorul cu inteligenţă artificială nu cunoaşte oboseală şi poate rămâne în faţa telespectatorilor 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Varianta lui cu contract de muncă nu se teme însă că-şi va pierde locul de muncă.

Qiu Hao, prezentator Xinhua: “Recunosc faptul că acurateţea şi eficienţa lui sunt mai bune, dar eu îmi folosesc celelalte avantaje: am emoţii variate, o voce mai caldă.”

Xinhua are planuri mari pentru cei doi prezentatori cu inteligenţă artificială: vrea să-i folosească pentru realizarea ştirilor şi prezentarea informaţiilor de ultimă oră.