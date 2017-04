Crestinii din Egipt, care asistau la slujba de Florii - tinta unui atac terorist: 36 de oameni au murit, iar peste o suta au fost raniti in urma a doua explozii - VIDEO

Acesta ar fi momentul in care a avut loc prima explozie la o biserica din orasul Tanta. Deflagratia s-a produs in timpul slujbei, care era transmisa in direct de o televiziune nationala. Oamenii au fost cuprinsi de panica si, speriati, au inceput sa fuga din biserica. Deocamdata nu este clar ce anume a provocat explozia. Unii oficiali sustin ca un sinucigas s-a aruncat in aer, in timp ce altii cred ca bomba a fost plasata sub un scaun din biserica.

”Am auzit la ştiri despre explozie şi am venit aici să vad ce s-a întâmplat. O mulţime de oameni au murit, este foare trist.”

Cel putin 25 de oameni si-au pierdut viata, iar peste 60 au fost raniti. La cateva ore de la acest atac, s-a mai produs o explozie. De aceasta data in fata unei biserici din orasul Alexandria, al doilea ca marime din Egipt. O masina fost aruncata in aer, provocand numeroase victime. Presedintele egiptean, dar si alti lideri straini au condamnat atacurile indreptate impotriva crestinilor din aceasta tara. Organizatia terorista Statul Islamic a anuntat ca sta in spatele exploziilor.