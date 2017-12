Crestinii din toata lumea si-au spus astazi Craciun Fericit. Fiind o sarbatoare de suflet, oamenii au participat la slujbe la Vatican si Betleem - VIDEO

Papa Francisc a oficiat aseara slujba de Craciun in Basilica Sfantul Petru din Vatican. Pelerinii au asistat la traditionala Scena a Nativitatii din fata Bisericii. La finalul ceremoniei religioase, Suveranul Pontif a facut apel la toleranta si i-a indemnat pe oameni sa-i ajute pe refugiati.

Papa FRANCISC: ”Pe urmele lui Iosif si ale Fecioarei Maria, calca foarte multi. Vedem drumurile pe care familii intregi sunt fortate sa le urmeze in zilele noastre. Aceeasi soarta ne indeamna sa facem loc pentru o noua migratie si sa nu ne temem sa experimentam noi forme de relatii, in care nimeni nu trebuie sa se simta ca si cum nu ar avea loc pe acest pamant.”

Cei care nu au incaput in biserica, au ascultat liturghia in Piata Sfantul Petru. Astazi, Papa Francisc a rostit traditionala binecuvantarea Urbi et Orbi si i-a felicitat pe toti cu sarbatoarea sfanta.

”Craciun fericit!”

Mii de credinciosi s-au adunat si la Biserica Nasterii Domnului din Betleem. Ceremonia religioasa a fost oficiata de Patriarhul Ierusalimului, care i-a indemnat pe liderii politici sa fie curajosi si sa gaseasca o solutie pentru pace in regiune.

Anul acesta, numarul turistilor care au ajuns la Betleem, oras unde credinciosii cred ca s-a nascut Isus, a fost mai mic decat in alte dati. Si asta din cauza tensiunilor care au crescut in ultima perioada, dupa ce Statele Unite au recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. In Marea Britanie, dupa slujba de Craciun, zeci de oameni au facut o baie in apele reci ale unui lac.

Unii au sarit in apa fiind imbracati in costume de Mos Craciun. Oamenii spun ca scaldatul in lacul rece este benefic pentru sanatate si astfel isi curata sufletele de pacate. Traditie este respectata in mai multe tari din lume.