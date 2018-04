Crestinii ortodocsi din peste 60 de tari sarbatoresc astazi Pastele. Credinciosii au mers la biserici si spun ca s-au rugat pentru sufletele lor, liniste si pace - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Hristos a Inviat si-au spus si romanii, care au umplut bisericile si manastirile din intreaga tara. Asa cum se intampla in fiecare an, catedrala patriarhala de la Bucuresti a fost plina de oameni, care au venit sa-l asculte pe Preafericitul Daniel.

Iar Klaus Iohanis, de confesiune evanghelic luteran a mers azi dimineata impreuna cu sotia sa la biserica Romana-Catolica de la Sibiu.

Cei mai multi rusi de la Moscova s-au adunat la catedrala Hristos Mantuitorul, pentru a lua lumina sfanta.

"-Hristos a inviat!- Adevarat a inviat! “

"Am venit pentru aceasta atmosfera. Vrem sa ne alaturam. Sunt atat de multi oameni. “

“Dispozitia este de sarbatoare, de Paste. Sunt foarte bucuros sa fiu in aceasta biserica. “

La slujba a venit presedintele rus, care traditional a facut schimb de cadouri cu Patriarhul Kiril. In acest an, Vladimir Putin i-a inmanat clericului un exemplar unic al unui ou de Pasti realizat de artizani din Celiabinsk.

"Este o sarbatoare cand trebuie sa te gandesti la sufletul tau, la lucrurile spirituale. “

Unii rusi, insa, par sa fi uitat de sarbatoarea sfanta. Un filmulet in care apare o femeie, in timp ce lovea cu o piatra intr-un automobil, a devenit viral pe internet. Aceasta s-ar fi infuriat pe soferul masinii, pentru ca i-ar fi ocupat un loc de parcare in fata bisericii.

"Ce faci? Esti bine? - Iesi afara sa vorbim!- Nu ies nicaieri! “

Slujba de inviere a avut loc aseara si la catedrala din Kiev.

Cei zeci de credincioasi adunati acolo s-au rugat toata noaptea, ascultand predicile preotilor si au asteptat sa-si aprinda lumanarile de la focul, adus de la Ierusalim.

Dupa ce au asistat la slube, bulgarii au pus pe mese bucatele, pe care le-au sfintit la biserici. Au pregatit cozonaci si au ciocnit oua rosii. Cei care au tinut post, mai ales, astazi au incins gratarele.

"Hristos a inviat! “

Hristos a inviat a rasunat astazi in peste 60 de tari din lume. Pastele reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori crestine, care simbolizeaza Invierea lui Isus Hristos. La anul viitor Pastele va fi sarbatorit pe data de 28 aprilie.