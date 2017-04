Crestinii ortodocsi si catolici din intreaga lume au sarbatori astazi Floriile: enoriasii au venit la slujba ci crengute de maslin si salcam - VIDEO

Biserica Sfantului Mormant a fost plina de credinciosi in Duminica Floriilor. Localnicii si turistii au mers acolo pentru a sarbatori intrarea lui Isus in Ierusalim.

”Toţi oamenii de aici au venit să marcheze Duminica Floriilor. Suntem foarte fericiţi de această sărbătoare şi suntem în aşteptarea Paştelui.”

Neincapatoare a fost si Piata Sfantului Petru din Vatican, unde Papa Francisc a oficiat slujba in fata miilor de credinciosi.

Enoriasii au adus cu ei crengute de salcam si maslin, care amintesc de momentul in care Isus Hristos a intrat in Ierusalim. Duminica Floriilor a fost sarbatorita si in Ucraina, Romania sau Rusia.